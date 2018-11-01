taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.57805
Euro
6.3571
Altın
1224.45
Borsa
91560.02
Gram Altın
219.238

Batman'daki terör operasyonu

Beşiri ilçesinde dün bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin örgütün "bombacısı" olduğu belirtildi

AA | 01.11.2018 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Gündem

sf

Batman'ın Beşiri ilçesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgütün "bombacısı" olduğu bildirildi.

TERÖRİSTE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Valiler Kararnamesi'yle Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz, veda ziyaretleri kapsamında Gercüş Kaymakamlığını ziyaretinde dün Yarımtaş köyünde bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröriste ilişkin bilgi verdi.

Deniz, "Dün gece İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok başarılı bir operasyonla terör örgütü PKK'nın bombacısı olan teröristi etkisiz hale getirdi." dedi.

"KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYORLAR"

Operasyonda yaralanan polisin ameliyattan çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Polise acil şifa dileyen Deniz, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, kalmayacağını vurguladı.

Vali Deniz, "Bu coğrafyada, bu terör virüsünü hep beraber, vatandaşlarımızın da desteğiyle silip atacağız. Vatandaşlarımızın desteğini de görüyoruz, bilgi akışı güzel. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele ediyorlar. Bir terörist hak ettiği cezayı aldı. Teröristin Batman'a saldırı düzenlemek amacıyla geldiğini belirledik." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

240
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

49
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

65
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

300
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

43
Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

56
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM