Batman’da tesisatçılık yapan 3 çocuk babası Muhammed Karabaş, tesisat işlerine motosikletiyle gittiği ve günün büyük bir bölümünü dışarıda geçirdiği için özellikle kış aylarında sık sık hastalanınca soğuktan korunmak için çareler aramaya başladı. Karabaş’ın aklına elektrikle ısınan yelek yapmak geldi. 50 denemeden sonra aracın aküsünden aldığı elektrikle ısınan yeleği yapmayı başaran Karabaş, destek bulduğu takdirde yeleğin üretimini yapmak istiyor.

BİR YILDA YAPTI

Akü ile bağlantıyı priz sayesinde sağladığını ve 12 voltluk elektrik ile hareket ettiği anda yeleğin ısındığını belirten Karabaş, “Sayısız denemelerin ardından bir yılda yeleği yaptım. Şimdi sorunsuz kullanıyorum. Uzun yola çıkarken çok üşüyordum. 50 defa deneme yaptıktan sonra başarılı oldu” dedi.

Batmanlı tesisatçıdan elektrik ile ısınan yelek VİDEO

"İLK DENEMELERDE KUMAŞ YANDI"

Değişik ve özel kablolar sipariş ettiğini ve ilk birkaç denemede kullandığı yeleğin kumaşının yandığını ifade eden Karabaş, “Sonunda başarılı oldum ve şu an günde 50 ile 100 kilometre arasında yolculuk yapıyorum. Hiçbir sorun ile karşılaşmadım. Kışın yollardaydım. Üşüyordum ve böyle bir şey aklıma geldi. Özel kablo getirerek tüm testleri yaptım. Şuan hiçbir sorun yok ve çok da güzel ısıtıyor. Elektrikle ısınan yeleğin biraz daha geliştirilmesi için destek bekliyorum. Bu yeleği girdikten sonra ne kadar üzerinizde elbise olursa o kadar vücudu sıcak tutuyor.

"200 LİRAYA MÂL OLDU"

Motosikletten bir kabloya priz bağladım. Yelekteki fişi takınca çalışmaya başlıyor. Artık en soğuk havalarda bile üşümüyorum. Uzun yolda da denemesini yaptım, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. İçine özel yanmaz bir ilaç kullandım. Kabloları da özel sipariş ettim. Yaklaşık bir yıl üzerinde çalıştığım bu yelek 200 liraya mal oldu. Destek gelirse daha da geliştirmek ve üretimini yapmak istiyorum. Özellikle kış aylarında motosiklet kullananlar için büyük kolaylık” diye konuştu.













