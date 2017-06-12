Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

İstanbul'u da sallayan Ege Denizi'ndeki depremin şiddeti 6.2 olarak ölçüldü.

Arda Turan, Milli Takımı bıraktığı için kendisine tepki gösteren MHP'li vekil Saffet Sancaklı'ya cevap verdi.

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasına giren Kuveyt, sorunun çözümü konusunda istekli olduğunu açıkladı.

HDP, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün cinsel içerikli bir videoyu Twitter'da fav'a atmasının hacklenme sonucu olduğunu açıkladı.

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Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Şu aşamada Bakanlar Kurulu'na gelen bir teklif yok." dedi.