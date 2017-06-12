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Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı için yürüdü.

12.06.2017 - 20:05
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Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünden toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

BATMAN'DA KAHROLSUN PKK SLOGANLARI

Türk Kızılayı Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehit öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

ÖĞRETMENİN ADI OKULA VERİLDİ

Şehidin görev yaptığı okula adının verilmesinin ardından hazırlanan "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi" tabelası, eksiyle değiştirildi. Yürüyüşe katılanlar, okul girişinde kurulan "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" köşesine karanfil bıraktı.

Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

Batmanlılar teröre lanet yağdırdı

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