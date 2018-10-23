Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında İlgezdi’nin nikah kıydığına dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Battal İlgezdi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın nikahını kıymıştı.

CHP'Lİ GAMZE İLGEZDİ'NİN EŞİ

Battal ilgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de, bir dönem milyon liralık rezidanslarıyla gündem olmuştu.