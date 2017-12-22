Battal İlgezdi, yargılandığı davaya yayın yasağı koydurdu

İçişleri Bakanlığınca Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Battal İlgezdi'nin "haksız mal edinme ve gizleme" ile "kamu kurumlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

BATTAL İLGEZDİ HABERLERİNE YAYIN YASAĞI

Sanık İlgezdi'nin Avukatı Ali Diren, yargılamanın müvekkilinin ve çocuğunun kişilik haklarının korunması yönünden gizli olarak yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, CMK'nın 187/3. maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada, duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.