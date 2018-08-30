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Bavul kaybetme krizine son veren icat

Bagaj bandında dönüp duran bavulunuzu asla tanıyamıyorsanız, bu eğlenceli seyahat çantasına ihtiyacınız olacak.

Özel İçerik | 30.08.2018 - 15:55..
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Bavul kaybetme krizine son veren icat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bagaja teslim edilen bavulunuzu bulmak sinir bozucu ve kafa karıştırıcı olabilir. Dikdörtgen siyah bir çanta herkes için var. Londra merkezli bir şirket bu krize mantıklı olduğu kadar komik bir çare buldu. Profil fotoğrafınızı bavulunuzda taşıyın! 80 metre öteden yüzünüzün basılı olduğu bavulu ayırt edebilmeniz için sadece birkaç saniye yeterli.

KENDİ YÜZÜNÜ BAVULA BASTIR

Tanınmaz renkteki bir bagajdan sıyrılmanızı sağlamak için, bavulunuzun ön yüzüne endişe verici bir fotoğrafınızı basıyorlar. “Kafa Kılıfı” diye adlandırılan bu icat, bildiğiniz basit bir baskı mantığı. İster kendi yüzünüz, ister babanızın yüzü. Brad Pitt de fena fikir değil... Sizin için onlarca bavul arasından ayırt edici bir özelliği olması yeterli.

Bavul kaybetme krizine son veren icat

ÖNLEM ALIN, KAYBOLMASIN

Her yıl binlerce bavul kayıplara karışıyor. Bu yüzden, valiziniz sığınağa girmeden önce, bazı sağduyulu önlemler alın. Bavul, çanta ve değerli eşyalarınızı hava yolculuğu sırasında hasara, hırsızlığa ve diğer tehlikelere karşı koruyacak kılıf sistemiyle sıkıntılı endişelerden uzak durun.

Bavul kaybetme krizine son veren icat

ÜÇ FARKLI BAVUL BOYUTUNA UYGUN BASKILAR

İlgili seyahatseverler yüksek kaliteli bir fotoğrafını baskıya verebilir. Londra merkezli bir şirketin çıkardığı bu bavul tanıma sistemini Türkiye’de yaptırmak zor değil. Bagaj örtüleri üç farklı boyutta gelir; 20,24 ve 28 inch. Londra’da orta boy bir bavul kılıfı için 32, büyük bir bavul için 39  dolar ödüyorsunuz. Türkiye’deki fiyatlandırma hakkında bilgi almak için, size bu iyiliği yapacak kılıf için ilgili baskı şirketleriyle iletişime geçin. Direkt bavul üzerine veya geçirgen özelliğine sahip balıkçı kumaşı kılıflarla seyahatinize renk katacaksınız.

Bavul kaybetme krizine son veren icat

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