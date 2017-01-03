taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.755
USD
3,5411
EURO
3,7143
ALTIN
131,88
PETR
57,1400

Bavulda ve arka koltuğun altında iki göçmen yakalandı

Fas'tan İspanya'ya girmeye çalışan göçmenlerden biri bavulun içinde, diğeri de arka koltuktaki özel bölmede ortaya çıktı.

Ajanslar | 03.01.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Avrupa'nın Afrika'daki iki toprağından biri olan Fas'taki Ceuta'da, bavulun içine ve arka koltuğun altına gizlenmiş mülteciler bulundu.

Polisin bir aracı kontrol etmesiyle, bir kadın bavulunun içinde kıvrılmış halde bekleyen sığınmacı ortaya çıktı. Bir başkası ise, gizlendiği arka koltuğun altındaki özel bölmeden çıkarıldı.

Bavulda ve arka koltuğun altında iki göçmen yakalandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler, araçtan çıkarılınca ilk olarak ciğerlerine temiz hava çekti. Ancak Gabon'lu olduğu tahmin edilen erkeğin acil olarak hastaneye götürülmesine karar verildi.

BAVULDAN GÖÇMEN ÇIKTI

Polis, göçmenleri sınırdan geçirmeye çalışan iki Faslı'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri 22 yaşındaki Faslı bir kadın. Göçmen erkeği sınırdan bavulun içinde geçirmeye çalışan kadın, ekiplerin bavulu açmasıyla yakalandı.

Bavulda ve arka koltuğun altında iki göçmen yakalandı

Bavulda ve arka koltuğun altında iki göçmen yakalandı

ALTI METRELİK TELLERE TAKILI KALMIŞLARDI

Aynı bölgede yeni yılın ilk gününde yaklaşık 1100 göçmen sınırı geçmek için altı metrelik tellere hücum etmiş, görevliler kalabalığı güçlükle engellemişti. Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, İspanya'nın Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla'da Avrupa'ya gitme umuduyla tel örgüleri aşmayı deniyor. Söz konusu iki kent, aynı zamanda Avrupa'nın Afrika'yla tek sınırı.

Bavulda ve arka koltuğun altında iki göçmen yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

176
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

102
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

30
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

32
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

141
Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

84
Annesinin doğum tarihi 10 milyonluk ikramiyeyi kaçırttı

Annesinin doğum tarihi 10 milyonluk ikramiyeyi kaçırttı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM