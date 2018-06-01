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Bavyera'da resmi binalara haç zorunluluğu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde tartışmalara neden olan resmi dairelerin girişine haç asma kararı yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 10:09..
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sd

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki resmi dairelerin girişine haç asılmasına dair genelge, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Karar, eyalet ve Almanya düzeyinde tartışmalara yol açmıştı.

MUHALEFET İTİRAZ ETTİ

Muhalefet, haç asma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Bavyera eyalet teşkilatı başkanı Natascha Kohnen "Kendine güvenen bir eyalet başbakanı hatasını kabul eder ve genelgeyi yürürlükten kaldırır" dedi.

Kohnen Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte Kohnen, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in haçı seçim kampanyası için suistimal ettiğini söyledi.

ANAYASAYA AYKIRI TARTIŞMASI

Bavyera Eyalet Parlamentosu'nun Yeşiller Partili Başkan Yardımcısı Ulrikke Gote de aynı gazeteye yaptığı açıklamada "haç genelgesinin Anayasaya aykırı" olduğunu öne sürdü ve "Hristiyan Sosyal Birlik hükümeti de genelgenin uygun olmadığının bilincinde. O nedenle yaptırım ve kontrolleri öngörmeyip istisnalara sığınıyor" dedi.

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