Bayan arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki S.Ç., her iki bacağından ve kalçasından olmak üzere 9 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç. tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırıyı yaralı kadının erkek arkadaşı 35 yaşındaki M.Ü.’nün gerçekleştirdiği tespit edildi.

4 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Olay yerinden kaçan M.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden M.Ü., S.Ç. ile 4 yıldır arkadaş olduğunu, aralarında çıkan tartışmada bıçakladığını söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ü., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.