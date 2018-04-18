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Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

Birinci Dünya Savaşı’nın darbelerini suratında taşıyan gazi askerlere yüz maskesi yapan bir heykeltıraş; tanıştırayım Anna Coleman Ladd.

Özel Haber | 18.04.2018 - 09:21..
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Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

Selen KALDIRIM / [email protected]

İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden Birinci Dünya Savaşı‘nda 65 milyondan fazla asker savaştı. Büyük Savaş milyonlarca sivil ve askerin ölümüne, sayısız askerin yaralanmasına ve vücutlarında şekil bozukluğu kalmasına sebep oldu. Birçok asker bedeninin bazı parçaları olduğu gibi yüzlerini de kaybetmiş, ağır yaralar almıştı.

SAVAŞIN KALICI İZLERİ

Kırık burunlar, kırık çene kemikleri, mermi sıyrıkları derken bu hasarlar askerlerin ruh halini alt üst etmekle kalmamış, aynaya bakamaz hale getirmişti. Bu insanlar evlerine döndüklerinde yabancılar tarafından nasıl karşılanacakları, daha da önemlisi dostları ve aileleri tarafından nasıl görüleceği acısını taşıyordu.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

HEYKELTIRAŞ ANNA’NIN YÜZ MASKELERİ

Teknoloji olanaklarının yetersizliği, askerleri ömür boyu yaralı bir yüze mahkûm etti. Suratlarındaki derin yaralarla evlerine dönen gazi askerlerin imdadına Amerikalı heykeltıraş kadın Anna Coleman Ladd (namıdiğer Bayan Ladd) yetişti.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

BU FİKİR GAZİLERE UMUT OLDU

Bayan Ladd bu süreçte neoklasik eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.

Ladd’in aralarında bulunduğu iki üç heykeltıraş onları bu karanlık ruh halinden kurtarabilmek ve toplum içinde rahat bir şekilde dolaşabilmesini sağlayabilmek için kolları sıvadı.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

YÜZÜN KALIBI ÇIKARILIYOR, BOYANIYORDU

Bu uygulamada askerin yaralanmadan önce çekilmiş fotoğraflardaki yüzü model alınıp, yağlı boya yapılarak, askerin eski yüzüne benzetiliyordu. Bazı maskeler bütün yüzü kaplardı ama çoğu, çene, bir yanak veya burun ve bir göz gibi, yaralanan her neresiyse orayı kaplayan kısmi maskelerdi.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

İSTEYENLERE BIYIK DA EKLENİRDİ

Anna, maskeyi askerin yüzündeyken boyuyor ve böylece maskenin rengiyle derinin rengi arasında uyum yakalıyordu. İsteyenler için maskeye bıyık da eklenirdi. Böylece ilk bakışta çok dikkat çekmeyen bir görüntü elde edilebilmişti.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

TEKRAR HAYATA TUTUNDULAR

Anna’nın yüz maskeleri birçok savaş gazisi askerin tekrar hayata tutunmasını sağladı. Savaşın hem psikolojik hem de fiziği darbelerini atlatmakta güçlük çeken askerler, 18 dolara sahip oldukları bu maskelerle bir nebze de olsa mutluydular.

Bayan Ladd’ın gazi maskeleri

ONUR ŞOVALYESİ İLAN EDİLDİ

Fransız hükümeti, yaptığı işler dolayısıyla onu 1932 senesinde Chevalier of the Legion of Honour (Onur Lejyonu Şövalyesi) ilan etti. Bayan Ladd'ın savaş sonrası askerler için gösterdiği bu çaba takdire değer.

İşte Anna Coleman Ladd’ın maske dükkânı - VİDEO

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