Bayburt Aydıncık Barajı'nda yüzde 36 fiziki gerçekleşme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aydıncık Barajı'nda çalışmaların bütün hızıyla sürdürüldüğü belirtildi.

5 BİN DEKARLIK ALAN SU İLE BULUŞACAK

Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamındaki Aydıncık Barajı'nın yaklaşık 26 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edildiği kaydedilen açıklamada, sulama projesinin de hizmete alınmasıyla bölgede 5 bin 230 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak barajda yüzde 36'lık fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, baraj inşaatı çerçevesinde rezervuar ve ulaşım yollarında kazı imalatları, kondüvi ve su alma yapılarında ise beton imalatlarının devam ettiği belirtilerek, toplam 400 bin metreküp kazı yapılan baraj inşaatında, gövde dolgusuna başlandığı ve yaklaşık 25 bin metreküp dolgunun tamamlandığı bildirildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projenin tamamlanmasıyla sulanan alanlardan ülke ekonomisine yıllık 3,4 milyon lira katkı sağlanacağına dikkati çekti.

39 DERENİN ISLAHI TAMAMLANDI

DSİ tarafından son 15 yılda Bayburt'ta 6 baraj inşa ettiklerini belirten Bakan Eroğlu, "87 bin 60 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 45,5 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca Bayburt'ta 39 derenin ıslahını tamamladık. Aydıncık Barajı'nı da bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete almayı hedefliyoruz. Bayburt'ta çiftçilerimizin daha iyi verim alabilmesi için bundan sonra da sulama projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.