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Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın pisti genişletiliyor

2020 yılında tamamlanacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 11:39..
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T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için çalışmalarına hız verdi.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın pisti genişletiliyor

PİSTLER GENİŞLETİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In 2020 yılında tamamlanacağını duyurdu proje, Salyazı Köyü'nden geçecek. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda şu anda pistler genişletiliyor.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın pisti genişletiliyor

ERZİNCAN HAVALİMANI'NA 60 KİLOMETRE MESAFEDE

Pistler, 1173 x 30 metre ebatlarında mevcut pist uzatılarak 3000 x 45 metre olacak. Havalimanı tamamlandığında Erzincan Havalimanı'na yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alacak.

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