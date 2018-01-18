Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın pisti genişletiliyor

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için çalışmalarına hız verdi.
PİSTLER GENİŞLETİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'In 2020 yılında tamamlanacağını duyurdu proje, Salyazı Köyü'nden geçecek. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda şu anda pistler genişletiliyor.
ERZİNCAN HAVALİMANI'NA 60 KİLOMETRE MESAFEDE
Pistler, 1173 x 30 metre ebatlarında mevcut pist uzatılarak 3000 x 45 metre olacak. Havalimanı tamamlandığında Erzincan Havalimanı'na yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alacak.