Bayburt Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bayburt'un kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı.

KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI BİLİNMİYOR

Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte hem askeri hem de sivil yerleşim amaçlı kullanıldı.





EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KALE

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan ve 150 bin metrekare alan üzerinde kurulu yapının çevresindeki surlar 3 kilometre uzunluğa sahip.

Surlarının yüksekliği 30 metreyi bulan, geçmişte bakım ve onarımlardan geçirilen Bayburt Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2017'de restorasyon ve kazı çalışmaları başlatıldı.

Kalede bu yıl nisan ayında başlatılan ve kasım itibarıyla ara verilen çalışmalarda, çok sayıda tarihi bulguya ulaşıldı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNEMLİ YERE SAHİP

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Kalesi'nin hem Türkiye hem de dünya için çok önemli kale yapılarından olduğunu söyledi.

Bayburt Kalesi'nin Roma, Bizans, Arap, Komnenos, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Pehlivan, kalenin inşa edildiği günden itibaren geçen sürede defalarca yıkıma uğradığını ve onarıldığını belirtti.

RESTORASYONU YAPILDI

Vali Ali Hamza Pehlivan, en kapsamlı onarımı Selçuklular döneminde yapılan, daha sonra da çeşitli restorasyonlar gören kalede, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kazı ve restorasyon çalışmaları başlatıldığını ifade ederek, bu yıl da devam eden çalışmaların Bayburt Kalesi ve tarihi için verimli olduğuna işaret etti.



