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Bayburt merkezine kurt indi

Bayburt'ta etkili olan soğuk ve karlı hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi. Kurt cep telefonlarıyla görüntülendi.

DHA | 27.01.2018 - 16:54..
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havanın etkili olduğu illerden Bayburt'ta, yüksek kesimlere yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

MERKEZE KURT İNDİ

Doğada yiyecek bulamadığı düşünülen bir kurt, kent merkezine indi. İşinden evine dönen kafeterya işletmecisi İsa Siyer, otomobilinden ineceği sırada karşısında gördüğü kurdu, önce köpek zannetti.

Bayburt merkezine kurt indi

Dikkatli bakınca hayvanın kurt olduğunu anlayan Siyer, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Vahşi hayvanın apartmanın önündeki otomobillerin arasında rahat hareketlerle gezinmesi dikkat çekti. Bir süre sonra kurt, gözden kayboldu.

Bayburt merkezine kurt indi

Bayburt merkezine kurt indi

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