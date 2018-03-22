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Bayburt OSB’ye bir yatırım daha geliyor

Altyapı eksikliklerini gideren Bayburt Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde yatırım faaliyetleri devam edecek.

İHA | 22.03.2018 - 10:25..
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Trabzon’da faaliyet gösteren Darıca Un Sanayi, Bayburt OSB’ye yem kırma tesisi ve silo yatırımı yapacak. Bahse konu yatırımın ön çalışmalarını yapmak üzere Bayburt’a gelen yönetim kurulu üyeleri Cesur Gerigelmez ve Ahmet Güner, Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

DEPOLAMA SIKINTISI ÇÖZÜLECEK

Görüşmede yatırım hakkında bilgi veren Gerigelmez, projede bir hedeflerinin de lisanslı depoculuk faaliyeti yaparak, Bayburt’taki hububat üreticilerinin ürün depolama konusundaki sıkıntılarını çözmek olduğunu söyledi.

Bayburt OSB’ye bir yatırım daha geliyor

"NİHAİ AŞAMAYA GELDİK"

Mayıs ayında temeli atılacak olan tesisin en geç 2019 yılında tam kapasite hizmete girmesi planlanıyor. Yatırımla ilgili bir değerlendirme yapan Vali Pehlivan, ”Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın destekleriyle OSB’mizde altyapı çalışmalarını nihai aşamaya getirdik. Bölge içindeki yatırımları artırmak için görüşmelerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu bağlamda görüştüğümüz Darıca firması, yem kırma tesisi ve silo yatırımı yapmayı planlıyor. Bu yatırım Bayburt’un tarım ve hayvancılık potansiyelinin katma değer oluşturacak şekilde icra edilebilmesine inşallah katkı sunacaktır.” dedi.

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