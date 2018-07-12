Bayburt ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bayburt ve Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayburt Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgusu yapıldı. Ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Yusuf Cellat, Murat Telli, Sefa Ateş, Mahmut Kiki, Mümin Tütüneken ve Ali Rıza Ateş tutuklandı, kadın şüpheli B.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliler Fatih A. ile Turan A'nın ise başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatmıştı.

Operasyonda ekipler, Bayburt ve Erzurum'da önceden belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 9 şüpheliden 7'si gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.