taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.919
USD
3,7477
EURO
3,9760
ALTIN
145,19
PETR
55,3400

Bayburt'ta 3 macerasever buzdan salla karşıya geçti

Bayburt’un Karşıgeçit köyünde vatandaşlar, balık avlamak için tehlikeli ve bir o kadarda ilginç bir yönteme başvurdu. 

16.01.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. Yaşam

Fatih ve Yusuf Bayraktar ile Selami Yıldız, Çoruh nehrinde zor şartlar altında balık avlamaya çalışarak geçimlerini sağlıyor. Balık tutmak isteyen bu 3 kişi Bayburt'ta balık tutmak için ilginç bir yöntemle karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı.

Bayburt'ta 3 macerasever buzdan salla karşıya geçti

Bayburt'ta 3 macerasever buzdan salla karşıya geçti VİDEO

BUZU SAL GİBİ KULLANDILAR

-15 derecede buz tutan nehirde balık tutmak isteyen 3 macerasever, bulundukları alanda balık kalmayınca karşıya geçmeye karar verdi.

Karşıya geçmek için sal veya tekneye ihtiyacı olan 3 arkadaş, buzu bulunduğu yerden ayırarak üstüne çıktı ve buzu adeta sal gibi kullandı.

Bayburt'ta 3 macerasever buzdan salla karşıya geçti

BALIKÇILAR İLGİ ODAĞI OLDU

Yaptıkları iş çok eğlenceli gibi görünse de aslında bizlere ne zor şartlar altında balık tuttukların ortaya koydu. Videoyu çekenlerin de zaman zaman 'düşmeyin dikkat edin' diye uyardığı balıkçılar, ilgi odağı oldu. Buzu sal gibi kullanan 3 mecaresever, en sonunda karşıdan karşıya geçmeyi başardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

69
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

28
Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

45
Trump'tan Brexit yorumu

Trump'tan Brexit yorumu

24
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

140
İstanbul'da 21 yaşındaki genç kokoreç yerken öldü

İstanbul'da 21 yaşındaki genç kokoreç yerken öldü

33
DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM