Fatih ve Yusuf Bayraktar ile Selami Yıldız, Çoruh nehrinde zor şartlar altında balık avlamaya çalışarak geçimlerini sağlıyor. Balık tutmak isteyen bu 3 kişi Bayburt'ta balık tutmak için ilginç bir yöntemle karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı.

Bayburt'ta 3 macerasever buzdan salla karşıya geçti VİDEO

BUZU SAL GİBİ KULLANDILAR

-15 derecede buz tutan nehirde balık tutmak isteyen 3 macerasever, bulundukları alanda balık kalmayınca karşıya geçmeye karar verdi.

Karşıya geçmek için sal veya tekneye ihtiyacı olan 3 arkadaş, buzu bulunduğu yerden ayırarak üstüne çıktı ve buzu adeta sal gibi kullandı.

BALIKÇILAR İLGİ ODAĞI OLDU

Yaptıkları iş çok eğlenceli gibi görünse de aslında bizlere ne zor şartlar altında balık tuttukların ortaya koydu. Videoyu çekenlerin de zaman zaman 'düşmeyin dikkat edin' diye uyardığı balıkçılar, ilgi odağı oldu. Buzu sal gibi kullanan 3 mecaresever, en sonunda karşıdan karşıya geçmeyi başardı.