taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.29195
Euro
7.3606
Altın
1201.145
Borsa
94347.66
Gram Altın
243.166

Bayburt'ta 58 patlamamış top mermisi bulundu

Bayburt'ta, Çoruh Nehri Islah Projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında patlamamış halde bulunan 58 top mermisi askeri alana götürüldü.

AA | 17.09.2018 - 20:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çoruh Nehri üzerinde yer alan Erzincan ve Çarşı köprüleri arasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermilerinin olduğunu fark etti.

Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alanda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri patlamamış mermilerin bulunduğu alanda araştırma yaptı.

KONTROLLÜ PATLAMA İÇİN TOPLANDI

Nehir yatağı ile kazı yapılan alanda yeni mermiler olduğunu belirleyen ekipler, mermilerin hangi döneme ait olduğunu tespit edemedi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkartılan 58 adet top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürüldü.

Bayburt'ta 58 patlamamış top mermisi bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

257
Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

346
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

72
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

198
Marmaray'da Halkalı-Gebze arası ray bağlantısı tamam

Marmaray'da Halkalı-Gebze arası ray bağlantısı tamam

74
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

97
Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM