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Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tırın devrilmesiyle büyük panik yaşandı. Arıların sokması nedeniyle 3 kişi tedavi altına alındı.

AA | 23.05.2018 - 17:11..
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Samsun'dan Erzurum'a arı kovanı taşıyan Selim Kalender idaresindeki tır, Gümüşhane-Bayburt karayolu Nişantaşı köyü mevkisinde refüje devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Kalender, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kovanlardan çevreye dağılan arılar nedeniyle polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine yaklaşmakta zorlandı.

Yaralı sürücüyü devrilen araçtan çıkarmak için çalışma yapan itfaiye görevlilerinden biri ile trafik polisi ve olay yerinde çalışma yapan arıcılardan birini çok sayıda arı soktu.

Bu kişiler sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Ekipler, kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan karayoluna duba koyarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Tek şeritten kontrollü ulaşıma açılan yolda ekipler, sürücüleri arılardan zarar görmemeleri için araç camlarını kapatmaları konusunda uyardı.

Kazayı duyan bölgedeki arıcılar, özel kıyafetleriyle arı kovanlarını toplama çalışmasına katıldı.

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır devrildi

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