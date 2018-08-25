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Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu

Türkiye’nin en düşük nüfusa sahip ili Bayburt’a gelen tatilciler nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

İHA | 25.08.2018 - 14:41..
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer illere ve ülkelere göç eden Bayburtlulardan binlercesi bayram tatillerini doğup büyüdükleri kentte geçirmeyi tercih edince Bayburt’un 80 bin olan nüfusunun 250 bine çıktı.

ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTU

Bayburt’un merkezindeki Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere hemen hemen tüm cadde ve sokaklarda çift sıralı araç konvoyları oluştu.

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu

Katar’dan Bayburt’a geldiğini ifade eden gurbetçilerden İbrahim Kelleci, kentte muhteşem bir kalabalık yaşandığını dile getirerek, bütün Bayburtluların bu hafta içerisinde memleketlerinde olduğunu söyledi.

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu VİDEO

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu

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