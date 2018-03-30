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Bayburt'ta iki otomobil çukura düştü: 4 ölü

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA | 30.03.2018 - 01:56..
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İran plakalı bir otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Bayburt'ta iki otomobil çukura düştü: 4 ölü

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bundan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait bir minibüsün de aynı çukura düşmesiyle ikinci kaza meydana geldi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Meydana gelen kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bayburt'ta iki otomobil çukura düştü: 4 ölü

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin tedavileri ise Bayburt Devlet Hastanesinde sürüyor.

- Kazada hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlar hayatını kaybetti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt-Gümüşhane karayolunda, Gümüşhane istikametinden Bayburt'a seyreden bir turizm firmasına ait minibüs ile İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobilin menfeze yuvarlanması sonucu elim kazanın meydana geldiğini söyledi.

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