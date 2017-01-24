taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Bayburt’ta vaşak görüntülendi

Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde köylülerin kamerasına vaşak yakalandı.

24.01.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Yaşam

1

Türkiye’de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Çatıksu köyünün kırsal kesiminde görüldü.

VAŞAK AİLESİ FOTOĞRAFLANDI

Karlı arazide biri anne iki de yavrusundan oluşan vaşak ailesi, bir süre vatandaşlar tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor.

Büyük kulakları, kar altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Kar üzerinde daha rahat hareket etmelerini sağlayan büyük patileri ve soğuk hava nedeniyle evrimsel süreçte kısalmış olan kuyrukları soğuk havaya uygun diğer adaptasyonları olarak görülüyor. Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından ender görülen vaşak türü, nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor.Bayburt’ta vaşak görüntülendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

36
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

83
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

269
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

51
Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

6
Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

19
Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM