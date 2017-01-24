Bayburt’ta vaşak görüntülendi

Türkiye’de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Çatıksu köyünün kırsal kesiminde görüldü.

VAŞAK AİLESİ FOTOĞRAFLANDI

Karlı arazide biri anne iki de yavrusundan oluşan vaşak ailesi, bir süre vatandaşlar tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor.

Büyük kulakları, kar altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Kar üzerinde daha rahat hareket etmelerini sağlayan büyük patileri ve soğuk hava nedeniyle evrimsel süreçte kısalmış olan kuyrukları soğuk havaya uygun diğer adaptasyonları olarak görülüyor. Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından ender görülen vaşak türü, nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor.