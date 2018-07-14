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Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Bayburt'ta yüzmek için gölete giren 38 yaşındaki Yavuz Ata'nın cansız bedenine ulaşıldı.

AA | 14.07.2018 - 04:34..
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Seydiyakup köyünde yaşayan 38 yaşındaki Yavuz Ata, dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine geldi. Geri dönmemesi üzerine başlayan çalışmalar sonrası cansız bedeni bulundu.

Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.

Aramalardan sonuç alınamayınca ihbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Konursu Göleti kıyısında Yavuz Ata'nın giysilerini bulan ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı su altı arama biriminden yardım istedi.

Su altı arama ekipleri, gölette Ata'nın cansız bedenine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ata'nın cesedi sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

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