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Bayburt'taki bataklık, botanik bahçesine dönüştürüldü

Bayburtlu Ahmet Erel'in geliştirdiği projeyle bataklık ve çöplük olarak kullanılan yer, botanik bahçesi olarak kullanılmaya başlandı.

İHA | 19.09.2018 - 15:27..
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Bayburt’un Şingah Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Eren isimli vatandaş, kendisine ait 2 bin metrekarelik bataklık araziyi 5 yıl içerisinde onlarca çeşit ağaç ve çiçeğin bulunduğu botanik bahçesine dönüştürdü.

Bayburt'taki bataklık, botanik bahçesine dönüştürüldü

BATAKLIĞI CENNETE DÖNÜŞTÜRDÜ

2013 yılında bahçeyi oluşturmak için harekete geçtiğini dile getiren Erel, “Burası kendimize ait, bataklık çöplük bir yerdi. Burada bir tane ağaç fidanı dahi yoktu. Sıfırdan burayı temizleyerek küçücük başladık ama proje zamanla büyüdü. Burada yaklaşık 350 tane yetişmiş ağaç var. 70 tane meyve fidanı var. Binin üzerinde gül fidanı var burada. Gelenlerin hoşuna gidiyor.” dedi.

GELİN VE DAMATLAR FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GELİYOR

Bahçede genellikle gelin ve damatların düğün fotoğrafı için geldiğini söyleyen Erel, üniversite öğrencileri ve çevre şehirlerden gelen olduğunu ancak Bayburt’ta yeterince bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Bayburt'taki bataklık, botanik bahçesine dönüştürüldü

PİKNİK DE YAPILIYOR

Vatandaşların piknik yapıp vakit geçireceği bahçede ayrıca Erel tarafından içecek ikramı da yapılıyor.

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