24 Haziran'da yapılan seçimlerde İsmail Metin Temel Paşa'nın köyünde 1 sandık kuruldu, 153 oy kullanıldı. Muharrem İnce, "Apoletlerini sökeceğim" dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in köyünden 1 oy alabildi.
KÖYLÜLER TEMEL PAŞA'NIN ARKASINDA
Geçerli sayılan 153 oyun 145'ini Recep Tayyip Erdoğan, 4'ünü Meral Akşener, 3'ünü Temel Karamollaoğlu alırken, Muharrem İnce'ye sadece 1 oy çıktı.
Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, İyi Parti 4, Saadet Partisi 3 oy alırken, CHP 1 oyda kaldı.
Taht köyü sakinleri, Muharrem İnce'ye çıkan 1 oy için, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Bu oyun ne olduğunu iyi anlasın. Paşamız Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti." diyerek, Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını belirtti.
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki VİDEO