taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6239
EURO
5,3885
ALTIN
186,36
PETR
76,3000

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa'yı apoletlerini sökmekle tehdit eden Muharrem İnce'ye, Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. Köylüler, 1 oyu İnce'ye verilen bir mesaj olarak yorumladı.

DHA | 27.06.2018 - 06:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

24 Haziran'da yapılan seçimlerde İsmail Metin Temel Paşa'nın köyünde 1 sandık kuruldu, 153 oy kullanıldı. Muharrem İnce, "Apoletlerini sökeceğim" dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in köyünden 1 oy alabildi.

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki


KÖYLÜLER TEMEL PAŞA'NIN ARKASINDA

Geçerli sayılan 153 oyun 145'ini Recep Tayyip Erdoğan, 4'ünü Meral Akşener, 3'ünü Temel Karamollaoğlu alırken, Muharrem İnce'ye sadece 1 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, İyi Parti 4, Saadet Partisi 3 oy alırken, CHP 1 oyda kaldı.

Taht köyü sakinleri, Muharrem İnce'ye çıkan 1 oy için, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Bu oyun ne olduğunu iyi anlasın. Paşamız Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti." diyerek, Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını belirtti.

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki VİDEO

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

150
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

155
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

63
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

22
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

83
ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

17
Türk bayrağı astığı için markete saldırdılar

Türk bayrağı astığı için markete saldırdılar

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM