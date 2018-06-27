Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile yapılan Münbiç anlaşmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 10 özel harekât polisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Brüksel hattında bir grup gencin köprü üzerinden, geçiş yapan trenlere ve tren yoluna taş atması sebebiyle 1 buçuk saat süre ile seferler durduruldu.

Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa'yı apoletlerini sökmekle tehdit eden Muharrem İnce'ye, Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. Köylüler, 1 oyu İnce'ye verilen bir mesaj olarak yorumladı.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor Taşıma seçmenle miting yapan CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için otobüsleri Ankara'ya sürdü.

4 Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz ile hastaneye giden Ali Gültekin, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

5 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

6 ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin 10. sırasında ABD yer aldı.