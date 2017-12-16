Baydemir: Kürdistan 40 milyonun yüreğidir

Meclis'te seçim bölgesine 'Kürdistan' diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e yeni içtüzüğün ilk yaptırımı uygulanarak Genel Kurul salonundan çıkarılarak Meclis'teki iki birleşimden çıkarma cezası verilmişti.

"DAĞKAPI'YA DARAAĞACI KURSALAR DA KÜRDİSTAN KÜRDİSTANDIR"

Terör örgütü PKK'ya yakın haber ajansına konuşan HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, "Değil beni Meclis'ten iki günlüğüne veya temelli atmak Dağkapı Meydanı'nda darağacı kursalar Şeyh Sait ve yoldaşlarına yaptıklarının aynısını bana yapsalar, yine Kürdistan Kürdistan'dır. (Elini göğsüne koyarak) Kürdistan aha buradadır. Sadece burada değil, 40 milyon Kürdün zihnindedir, yüreğindedir ve çabasındadır. Asla bu davadan da vazgeçmeyeceğiz." dedi.

HDP'li Baydemir'e Kürdistan soruldu, kalbini gösterdi