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Bayılan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

Çanakkale Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bayılınca barınağa götürülen kayıp köpek, birkaç gün sonra sokağa geri bırakılacak.

15.11.2017 - 09:53
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Çanakkale'de, dün saat 10.30 sıralarında, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde poliklinikler önüne gelen boynunda tasması bulunan köpek, aniden yere yığıldı ve hareketsiz yatmaya başladı. Bu sırada tedavi için hastaneye gelenler, köpeğin hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.

Köpeği ayağa kaldırmak için ise bir süre uğraşıldı. Ancak köpek bir türlü ayağa kalkmayınca belediyeden yardım istendi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, köpeği bir araç ile hayvan barınağına götürdü. Bu anlar, polikliniklerin kapısındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayılan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

SAHİBİ ARANIYOR

Barınaktaki görevliler, yapılan kontrollerde köpeğin yaralı ve zehirlenmiş olmadığını belirledi. Köpeğin halsiz kalması sonucu yere yığıldığı üzerinde durulurken, görevliler, tasması bulunan köpeği, sahibi bulununa kadar birkaç gün tutacaklarını, aşıları ile gerekli kontrollerini yapacaklarını söyledi.

Bayılan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

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