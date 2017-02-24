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Bayiye getirilen sıfır otomobilin çalınma anı

İstanbul Maltepe'de otomobil bayisine getirilen sıfır otomobil çalışanların bir anlık dalgınlığıyla çalındı.

24.02.2017 - 10:11
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bayi önüne tır üzerinde getirilen sıfır araçlar çalışanlar tarafından sırayla tırdan indirilmeye başlandı.

TIR ÜZERİNDEN OTOMOBİL ÇALDI

Araçları tırdan indirerek bayiye götüren çalışanların bir anlık dalgınlığından yaralanan bir hırsız, tır üzerindeki sıfır bir otomobille kayıplara karıştı. Hırsızlığı kısa sürede fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi.

Araç içerisinde az bir yakıt olması ve içerisinde hız yapmasını önleyici bir takoz olmasını göz önüne alan ekipler çevrede aracın bulunması için arama çalışması başlattı.

Bayiye getirilen sıfır otomobilin çalınma anı VİDEO

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