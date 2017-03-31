Baykal: Bu anayasa ile millete şirk koşuluyor

Baykal, 16 Nisan'da alınacak kararın kazası ve telafisinin bulunmadığını, asırlık bir karar alınacağını belirterek, "Kararınızı sadece kendiniz için almayacaksınız, çocuklarınız için torunlarınız için alacaksınız, her şeyin vebali elinizde. Onun için önemli bir karar." diye konuştu.

Daha önceki anayasa değişikliklerini anlatan Baykal, "Bunların tümünün bir ortak temeli var. Nedir o? Milletin egemenliği, Meclis'in üstünlüğü. Anayasanın temeli milletin egemenliği, Meclis'in üstünlüğü. Bu tarihi bir olaydır." ifadesini kullandı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR LAFI ORADA KALABİLİR"

Baykal, vatandaşın önüne aniden bir anayasa değişikliği teklifi getirildiğini öne sürerek, şöyle devam etti: "Birden bire yepyeni bir anlayışla anayasa teklif edildi. Bu anayasa, 80 milyonun ve çocuklarımızın geleceği. Bir inceledik, baktık. Daha önceki değişikliklerin hiçbir ilgisi yok. O değişikliklerde biz işbirliği yapmıştık iktidarla. O 17 değişikliği beraber yapmıştık. Bu başka bir şey. Bizim anayasa felsefemiz, anayasa inancımız, anayasa zihniyetimiz, anlayışımız millet egemenliğine dayalı bir anlayış. Meclis'in alnında yazar, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' der. Allah göstermesin bu anayasa çıkarsa o laf orada kalacak mı? O lafın orada kalması, dünyayla alay etmesi anlamına gelir. Bu kadar saçmalık olur mu? Baktık anayasaya, bu millet anayasası mı? Hayır. Bu tek adam anayasası. Ya biz millet anayasasıyla doğmuşuz millet olarak, cumhuriyet olarak, Türkiye olarak. Onunla yürümüşüz. Şimdi ben bunları yok sayacağım, bir tek adama 80 milyonun kaderini, egemenliğini, hakkını, hukukunu, söz hakkını bir kişiye devredeceğim. Olur mu böyle bir şey? Ben buna milletimizin kesinlikle izin vermeyeceğine inanıyorum.





"MİLLETE ŞİRK KOŞULUYOR"

Meclis'in yasama tekeli, hakkı, onun elinden büyük ölçüde alınıyor, bir tek kişiye Meclis yetkileri devrediliyor. Yani millete şirk koşuluyor. Millete yeni bir ortak icat edilmeye çalışıyor."

"BU ANAYASA GELİRSE SÜPER LİGDEN DÜŞERİZ"

Anayasa teklifinde yer alan maddeleri eleştiren Baykal, "Bu anayasa gelirse biz süper ligden mahalli lige düşeceğiz. Biz süper lige layığız. Ben 16 Nisan'da bu anayasaya 'Hayır' diyeceğim. Milletimin de bu anayasaya 'Hayır' demesi için köy köy, kasaba kasaba, kent kent dolaşacağım. Ben bu anayasaya 'Hayır' diyeceğim ama bana terörist diyenin de alnını karışlarım." dedi.