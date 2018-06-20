Baykal CHP'nin en genç adayıyla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Antalya 1. adayı Deniz Baykal ile 16. sıradaki İsmail Hakkı Gül'ün arasında 62 yaş var.

Dün Baykal ile en genç aday Gül bir araya geldi. Burada ikili arasında gerçekleşen görüşmede siyasete hazırlanan Gül'e, yılların siyasi tecrübesi Baykal'dan taktikler geldi.

BAYKAL'IN 8 TAKTİĞİ

Bu görüşmede yer alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Baykal'ın verdiği 8 tatktiği şöyle sıraladı:

"GENÇ ADAM: “Küçük siyaset yapma. Kendin için siyasetten uzak dur. Yüksek siyaset yap. Yani millet için, devlet için, halk için siyaset yap.”

“Siyaset yaparken insanlıktan ayrılma, insanlığını ve insanlığı unutma.”

“Partin, liderin yanlış yola girerse sakın ona uyma. Partini insancıl bir siyasetin çizgisine çekmeye çalış.”

“Rakiplerinle mücadele ederken kişisel kavgaya girme.”

“Unutma siyaset bir duruştur. Şartlar ne olursa olsun bu duruş vazgeçilmemesi gereken bir sorumluluktur.”

“Kendine sağlam rol modelleri seç. Ben Atatürk ve İsmet İnönü gibi büyük değerlerin takipçisiyim. İkinci Dünya Savaşı’nda ülkelerini bu badireden salimen ve başarı ile çıkaran Churchill ve Roosevelt gibi devlet adamlarını iyi inceledim. Şimon Peres’in tecrübeyi nasıl bir devlet aklı haline getirdiğini gözlemledim.”

“Egonu kontrol etmeyi bil. Ülkenin menfaatinin senin egondan daha önemli olduğunu hiç unutma.”

“Ülkenin iyi gününde de kötü gününde de hizmet etmiş eski yöneticilerine karşı vefalı ol. Onların artık aktif siyasette olmasa bile varlıkları ile bu ülkeye hâlâ hizmet edebileceklerini unutma.”