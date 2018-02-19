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Baykal Gölü'nü patenle geçen 76 yaşındaki nine

Sibirya'nın kıyısında yaşayan 76 yaşındaki Lyubov Morekhodova, ineklerini otlatırken patenle gölün diğer tarafına geçiyor.

RUPTLY | 19.02.2018 - 12:30..
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Irkutsk'ta çalıştığı fabrikadan 2011 yılında emekli olan 76 yaşındaki Lyubov Morekhodova, çocukluğunu geçirdiği Baykal Gölü'ne yıllar sonra geri döndü.

Baykal Gölü'nü patenle geçen 76 yaşındaki nine

Baykal Gölü'nü patenle geçen 76 yaşındaki nine ViDEO

BAYKAL GÖLÜ'NÜ 1943 YAPIMI PATENİYLE GEÇİYOR

Oradaki yaşamı seven Morekhodova, Baykal Gölü'nü 1943 yapımı pateniyle geçiyor.

İnekleriyle birlikte tek başına yaşayan kadın, "Mutfakta yalnız başıma oturuyorum. Bana mutluluk veriyor. Sonra da düşünüyorum yanımda bir başkası otursaydı mutlaka 'Bu nasıl güzellik" derdi." dedi.

Baykal Gölü'nü patenle geçen 76 yaşındaki nine

İNSANLARI UYARMAYI DA İHMAL ETMİYOR

Yazın bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlere de attıkları çöp yüzünden de kızan kadın, "Yazın kalabalık olduğunda insanlara diyorum ki çöp bırakmayın arkanızı toplayın. Bıraktığınız çöplerin hepsi göle gidiyor." diyerek de insanları uyarıyor.

Baykal Gölü'nü patenle geçen 76 yaşındaki nine

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