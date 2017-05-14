Baykal, hıdırellez ateşinin üstünden atladı

Karaman'ın Ayrancı İlçesi'nde 18'inci Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

BAYKAL'IN HIDRELLEZ COŞKUSU

CHP Antalya Milletvekili Baykal, şenlikteki kıl çadırları ziyaret etti. Yakılan hıdrellez ateşinin yan kısmından atladı.

"BU TOPRAKLAR KAZIM KARABEKİR PAŞA'NIN TOPRAĞIDIR"

Şenliğe Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker de katıldı. Ayrancı'nın Anadolu'nun önemli bir kenti olduğunu belirten Baykal, ''Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini yetiştiren topraklardır. Bu topraklar Kazım Karabekir Paşa'nın toprağıdır, vatanıdır, yurdudur" dedi.

MUSTAFA KEMALİMİZİ YENİDEN KEŞFETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli'ye değinen Baykal, şöyle devam etti:

"Bugün bizim dünyanın sıkıntılı, bu bunalımlı ortamında, komşularımız aynı inançtan aynı dinden insanlar birbirleriyle savaşırken, oluk oluk kan akıtırken, aynı milletin mensupları birbirleriyle Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da, iç savaşlar yaşarken, herkesin istikametini şaşırdığı, dostunu, düşmanını şaşırdığı, nereye gideceğini bilemez hale geldiği, bu dönemde, bu ortamda tekrar bizim öz kültürümüzü Mevlanamızı, Hacı Bektaşi Velimizi ve Mustafa Kemalimizi yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var.





























