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Baykal, kurultayın CHP’ye zarar vereceğini düşünüyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, kurultayın CHP'yi geri götüreceğini ve bu kararın aceleye getirilmemesi gerektiğini düşündüğü konuşuluyor.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 12:27..
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24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden beri CHP'de konuşulan olağanüstü kurultay konusu gündemde kalmaya devam ediyor.

Bugünkü köşe yazısında bu konuya değinen Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partide istediği değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BU KADAR ACELEYE GETİRİLMEMELİ'

Deniz Baykal'ın "Ben böyle imza kampanyaları açarak kurultay toplanmasında yarar görmüyorum. Bu kadar aceleye getirilmemeli." şeklinde ifadeler kullandığımı öne süren Ataklı, kulislerde seçim döneminde Baykal'ın CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyeceği yönünde bir iddianın da olduğunu söyledi.

'PARTİYİ GERİYE GÖTÜRÜR'

Can Ataklı Baykal'ın "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı var. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini de belirtti.

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