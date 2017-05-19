Baykal'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’i parti binasında ziyaret etti.

Deniz Baykal, bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir." şeklindeki fikrini hala savunup savunmadığını sorması üzerine, bu konu hakkında çok konuştuğunu ve tekrar konuşmak istemediğini belirtti.

BİZİM ADAY DEĞİL, YÖNTEM BELİRLEMEMİZ LAZIM

Aynı gazetecinin 2019'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin "Peki siz aday mısınız?' sorusuna ise Baykal, şu yanıtı verdi:

"Daha yöntemin ne olduğu belli değil, şimdi aday ismi telaffuz etme noktasında değiliz. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Aday tartışmasına çekiliyor, halbuki bizim yöntem belirlememiz lazım. İnanıyorum bir sürü insan aday olmak isteyecektir, olmalıdır. Nereye, nasıl aday olacak, bununla ilgili kararı kim alacak? Var mı böyle oluşmuş bir merci, yok. İşte ben bunu oluşturalım diyorum. Nasıl şekilleneceğini görünce ona göre olmak isteyen olur. Herkesin aday olmak istemesinde yarar var, herkesi teşvik etmek lazım ama doğru yöntem olsun."