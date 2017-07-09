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Baykal'ın oğlu: ODTÜ yönetimine destek için oradaydım

ODTÜ mezuniyet törenine bu yıl damga vuran olay Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal'a güvenlik görevlisinin kafa atmasıydı.

09.07.2017 - 12:42
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Baykal'ın oğlu: ODTÜ yönetimine destek için oradaydım

Çıkan tartışmalarda, güvenlik görevlisinin kafa attığı Prof. Ataç Baykal Sözcü'ye verdiğ idemeçte, ODTÜ yönetiminde yer alan eşine destek için orada bulunduğunu söyledi.

PROTESTOLARI DUYUNCA, EŞİMİN YANINA GİTTİM

Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal şunları söyledi:

"ODTÜ’de mezuniyet töreni vardı. Ben de ODTÜ’de oturuyorum. Eşim de ODTÜ’nün Kıbrıs direktörü ve üniversite de rektör yardımcısı. ODTÜ yönetiminin; mezuniyet töreninde protesto edileceği de söyleniyordu. Bağırış çağırışları duyunca ben de tören alanına gitmeye karar verdim. Stada gittim. Orada tören alanına doğru ilerlerken güvenlik görevlisine kendimi tanıttım. Kimliğimi sordu. Ancak aceleyle çıktığım için kimliğimi almamıştım. Her yıl mezuniyet törenlerine de katılıyorum. Bu konuşmayı yaptığımız yer tören alanına 15-20 metre uzaklıktaydı. Güvenlik görevlisine eşimin görevini de söyledim ama beni almak istemediler. Ben de ona ‘adın ne’ diye sorunca o da ‘Selçuk’ olduğunu söyledi. Eşimin rektör yardımcısı olduğunu da biliyor. Bu konuşmaya tanık olan başka bir güvenlik görevlisi ‘benim de adımı al, benim de adımı al…’ diye bağırdı. Ben de ‘senin de adın ne’ diye sorduğumda ‘Mustafa… Mustafa…’ dedi. Ve o arada ‘niye alıyorsun’ diye bağırarak, çok sert bir biçimde kafa attı."

Baykal'ın oğlu: ODTÜ yönetimine destek için oradaydım

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde öğrenciler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektöre sırtını dönüp konuşmasına izin vermemişlerdi.

ODTÜ'DE DENİZ BAYKAL'IN OĞLUNA SALDIRI

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