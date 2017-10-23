Baykal'ın sağlık durumu: Yaşamsal bulguları iyi

Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında "Ödem çözülme süreci devam ediyor. Bu süreçte yeni komplikasyon çıkmaması gerekiyor. Tomografi ve MR çekildi. Yeni bir olumsuluğu destekleyecek herhangi bir olgu görülmedi. Süreç bu tür hastalıklarda günler, haftalar alabiliyor. Beynin dinlenmesi çok önemli. Düne göre bir gerileme yok." dedi.

DURUMU STABİL

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi.

"OLUMSUZ BİR BULGU YOK"

Sürecin iyiye gidebilmesi için ödem çözülme süreciyle birlikte yeni bir komplikasyonun da olmaması gerektiğinin altını çizen İbiş, şunları kaydetti:

"Bu yönde arkadaşlarımız hem muayeneleriyle hem de görüntülü incelemelerle gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz 'onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım' dedik. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi.

Baykal'ın sağlık durumu VİDEO