Baykar'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 yeni İHA

Milli ve özgün tasarımlı Bayraktar TB2, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne milli insansız hava aracı teslimlerine devam ediyor.

KARA KUVVENLERİ'NDE 18 BAYRAKTAR TB2 OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk olarak Kasım 2014'te 6 İHA Bayraktar TB2'yi teslim eden Baykar, Haziran 2015'te de yine 6 İHA verdi. Bu ay yapılan son teslimat ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Bayraktar TB2 sayısı 18'e ulaştı.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Haziran 2016'da 3 uçaklık sistem, Kasım 2016'da yine 3 uçaklık sistem olmak üzere toplam 6 İHA, Jandarma Genel Komutanlığı'na da bu yılın mart ayında 6 İHA teslim edilmişti.

Böylelikle Baykar tarafından bugüne kadar teslim edilen araç sayısı 30'a ulaşmış oldu.

TB2'NİN 17 BİN 500 KÜMÜLATİF OPERASYONEL UÇUŞ SAATİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren milli ve özgün Bayraktar TB2, terör operasyonlarında da sıklıkla kullanılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen Bayraktar TB2 İHA’lar, aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları da yapıyor.

İHA Bayraktar TB2'nin kümülatif operasyonel uçuş saati 17 bin 500'ü aştı. Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet irtifa rekoru ile dikkati çekiyor.

"UZUN SOLUKLU VE GENİŞ KAPSAMLI SİPARİŞLERLE GİTMEK İSTİYORUZ"

Bu arada, geçen ay düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca Baykar ile "Silahlı Taktik İHA Sistemi Anlaşması" imzalanmıştı.

İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, şunları kaydetmişti: "Bu imzaladığımız aslında küçük bir paket. Jandarma Genel Komutanlığına verilmek üzere 2 sistem 12 adet insansız hava aracımızın (İHA) anlaşmasını imzaladık. Sektörümüzün önünü görmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da uzun vadede planlayıp hayata geçirmekle ilgili gecikmelerin yaşanmaması için uzun soluklu ve geniş kapsamlı siparişlere gitmek istiyoruz.

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan bir kararla da bu sadece 12 adet değil, 120 adede kadar varacak opsiyonlu siparişimiz ve projemiz de önümüzde var. Parça parça gelen imzaların yanında böyle büyük hacimli imzaların atıldığını da göreceğiz.

Çalışmaları bir anlamda tamamlanmış durumda. Sadece İHA'lar için değil, sektörün diğer oyuncuları ve diğer ihtiyaçlarımız için de böylesi uzun soluklu siparişlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra bu tür politikaları devam ettireceğiz. Bu, ürün olarak da konunun ilk adımı..."