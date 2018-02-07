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Bayrağı öpüp selam veren 80 yaşındaki Yüksel Dede

Sivas Zara'da tek başına yaşayan Yüksel Merak bir dükkanın önünde asılı Türk bayrağını önce öptü ardından da asker selamı verdi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 20:45..
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TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken yurdun dört bir yanından genç-yaşlı, kadın-erkek herkes Mehmetçik'e dua ediyor destek veriyor.

BAYRAĞI ÖPÜP SELAM VEREN YÜKSEL DEDE

Onlardan biri de Sivas Zara'da yaşayan 80 yaşındaki Yüksel Meral oldu. Tek başına bir otelde yaşayan Meral, ilçe esnafının Zeytin Dalı Harekatı'na destek için dükkanının önüne astığı Türk bayrağını görünce önce öptü, ardından da asker selamı verdi.

İzleyenleri duygulandıran o anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Bayrağı öpüp karşısında selam duran dede VİDEO

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