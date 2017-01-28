taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek

'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı..

28.01.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

3

2013 yılında balkonuna astığı bayraklı fotoğrafıyla ünlenen ve internet fenomeni haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bayrağını bu kez Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda evet oyunu kullanmak için astı.

Google'da binlerce kez 'bayrak asan adam, bayrak asan amca, bayrak asan dayı kim' diye aranan Salih Tahtalıoğlu'nun fotoğrafı, ülke sınırlarını da aşarak dünyada en çok kullanılan fotoğraflar arasında yer aldı.

'EVET' AKIMINA BAYRAK ASAN DAYI DA KATILDI

Geçtiğimiz hafta içi sosyal medyada Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi ünlülerin başlattığı referandumda evet kampanyasının ardından ülke genelinde adeta yeni bir akım başlamıştı. Bu akıma sosyal medyanın tanınmış yüzü Salih Tahtalıoğlu da ayak uydurdu.

BALKONUNA EVET BAYRAĞI ASTI

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın sosyal medya hesabından bayrak asan dayıya yönelttiği; “Ülkemizin istikrarı, tam demokrasi, 2071 hedeflerine bir an önce ulaşmak için bende evet diyorum. Balkona bayrak asan dayı sayın Salih Tahtalıoğlu, sen ne diyorsun?” sorusuna cevap veren Salih Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kez daha çıktı.

"BAYRAĞIMI ASACAĞIM, EVET'E BASACAĞIM"

Başkan Bahçavan’a cevap veren Tahtalıoğlu; “Sayın Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizin kalkınması için, bayrağımı asacağım, evet’e basacağım” dedi.

Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

411
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

96
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

32
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

196
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

138
Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

12
Mert Altıntaş'ın mailleri suikasttan sonra silinmiş

Mert Altıntaş'ın mailleri suikasttan sonra silinmiş

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM