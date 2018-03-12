Bayraklı'da kültür merkezi inşaatında sona gelindi

Bayraklı Belediyesi ilçedeki kültür merkezi ve cemevi projelerinde sayıyı artırıyor. Bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda inşası tamamlanan yeni merkez bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

4 KATLI OLARAK TASARLANDI

Temeli geçtiğimiz Temmuz ayında atılan Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde sona gelindi. Bin 18 metrekare alanda inşa edilen merkez 4 katlı olarak tasarlandı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DE YER VERİLECEK

Çeşitli kültürel etkinliklerin de gerçekleştirilebileceği merkez, alevi inanç ve kültürünün yaşatılmasında önemli ihtiyaca yanıt verecek.

Son katı cem salonu olarak yüksek tavanlı tasarlanan merkezde ayrıca çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kültür merkezi ve cemevi projemizde sona geldik. Güzel bir tesis oldu. Kaba inşaatı tamamlanan merkezimizi son rötuşların ardından hizmete açacağız. Belediye olarak camilerimizin, cemevlerimizin ve kilisemizin her türlü ihtiyacını imkanlarımız dahilinde karşılıyoruz. Desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek.” dedi.