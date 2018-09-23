Bayraklı’nın parklarına akıllı sulama sistemi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bayraklı’nın yedi ayrı mahallesinde bulunan 10 parkta toplam 85 bin metrekarelik alanda otomatik sulama tesisatı altyapı çalışması başlattı. Sistem aynı zamanda mevsim şartlarına göre ayarlanarak, çim ve ağaç sulamalarını uygun saatlerde yapıyor.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede ihtiyaç duyulan parklara otomatik sulama sistemi uyguluyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak otomatik sulama sistemi bulunmayan 10 park seçildi. Buna göre Emek Mahallesindeki Barış Parkı, Osmangazi Mahallesindeki Ümit Kaftancıoğlu Parkı ile Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Soğukkuyu Mahallesindeki Zeytinlik Alanı Parkı, Mansuroğlu Mahallesindeki 75. Yıl Parkı, Manavkuyu Mahallesindeki Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı, Yunus Emre ve Halil Atilla Parkları, Bayraklı Mahallesindeki Şehit Üsteğmen Yunus Keskin Parkı ve Doğançay Mahallesindeki Durmuş Ali Dede Türbesi Parkı’nda çalışmalar başladı.

Altyapı çalışması biten parklarda sızdırmazlık ve zaman testleri yapılıyor. Ekipler çalışmaların bitmesiyle Bayraklı’nın yedi ayrı mahallesinde 10 parkta toplam 85 bin metrekarelik alanda otomatik sulama tesisatı altyapısını tamamlamış olacak ve binlerce metreküplük su tasarrufu sağlanacak.

SU TASARRUFU SAĞLANACAK

Bayraklı’nın kuruluşuyla birlikte onlarca yeni park projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Var olan parkları da adeta sil baştan yeniledik. İlçede kişi başında düşen yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyoruz. Parklarımızın bir bölümüne otomatik sulama altyapısı yerleştirdik. Bu altyapı sayesinde binlerce metreküp su tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Bu sistem aynı zamanda mevsim şartlarına göre ayarlanarak bitki, çim ve ağaç sulamalarını uygun saatlerde gerçekleştiriyor. Yakın zamanda tüm parklardaki çalışmalar bitecek” dedi.