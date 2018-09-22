Bayram için ülkesine giden 85 bin Suriyeli geri döndü

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram tatillerinde memleketlerine giderek yakınlarıyla bayramlaşıyor.

15-16-17 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı için Türkiye'de yaşayan 83 bin Suriyeli, ülkelerine gitti. İzinleri bugün biten 83 bin kişiden bugüne kadar 71 bini Türkiye'ye geri döndü.

Yaklaşık 12 bin Suriyeli ise izinleri bitmesine rağmen dönmeyerek ülkelerinde kaldı.

KURBAN BAYRAMI'NDA 46 BİN KİŞİ GİTMİŞTİ

21-22-23-24 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı için ise 46 bin Suriyeli, memleketlerine gitti. Bunlardan şimdiye kadar 14 bini geriye döndü.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden Suriyelilere, 31 Aralık 2018 tarihine kadar izin verildi.

İdlib sınırında bulunan Hatay'ın Reylanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Hergün yüzlerce Suriyeli, minibüslerle sınır kapısından Türkiye'ye geçerek yaşadıkları şehirlere gidiyor.

31 ARALIK'A KADAR DÖNÜŞLER DEVAM EDECEK

Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık tarihine kadar süreceği; ancak birçok Suriyelinin, özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatı ardından ülkelerinde kalmayı tercih edebileceği ifade edildi.



