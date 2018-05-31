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Bayram için giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aştı

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aşarken, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk devam ediyor.

İHA | 31.05.2018 - 10:23..
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Türkiye’nin çeşitli illerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor.

13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak, randevu günü ülkelerine gidiyor.

Bayram için giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aştı

74 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

74 bini aşkın Suriyeli Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt oldu. Bunlardan 20 bini ise ülkelerine gitti.

AFAD tarafından kurulan dev çadırların bulunduğu bölgeye geceden gelen Suriyeliler, burada sıraya giriyor. Sabah 08.00’den itibaren Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin veriliyor. Aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor. Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, pasaport polisi tarafından yurt dışına çıkışlarının onaylanmasının ardından tahsis edilen otobüslerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine gidiyor. Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli şehirlerine gidiyor.

Bayram için giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aştı

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