Bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 70 bine ulaştı

Valiliğin kararıyla Suriyelilerin geçen haftadan bu yana ülkelerine geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sabah saatlerinde geçiş işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiyor.

SICAKTAN BAYILANLARA SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği sınırda sıcaktan bunalıp bayılanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyor. Sıcak havaya rağmen sınır kapısında yoğunluk oluşturan ve zaman zaman izdihama yol açan Suriyeliler'den yaşlı, hamile ve hastaların geçişlerine öncelik tanınıyor.

SINIR HATTINDA 2 KAMYON ÇÖP TOPLANDI

Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidişleri için tanınan sürenin son gününde önceki günlere göre yoğunluk yaşanmadı. Suriyelilerin sınır hattındaki yoğunluk nedeniyle temizlik görevlileri tarafından da temizlik yapıldı. Görevliler, yaklaşık 2 kamyon çöpü toplayıp atık tesisine götürdü.

70 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GİTTİ

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 70 bine ulaştığı belirtildi. Bayramı 14 Temmuz'a kadar ülkelerinde geçirecek Suriyeliler'in yeniden Türkiye’ye dönebilecekleri ifade edildi.

























