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Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi

Kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden bir kısmı terör örgütlerinden temizlenen bölgelere yerleşti.

16.10.2017 - 11:08
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Kilis Valiliği'nin izniyle 53 bin 798 Suriyeli, 15-30 Ağustos tarihlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin bazı kentlerine gitti.

Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi

47 BİN 83 SURİYELİ DÖNDÜ

Kurban Bayram için memleketleri Suriye’nin çeşitli şehirlerine, yakınlarını ziyarete giden 53 bin 798 Suriyeli'nin dönüşü, 5 Eylül- 15 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Bayramı ülkesinde geçiren Suriyeliler'den 47 bin 83'ü Türkiye'ye dönerken, 6 bin 715'i ise Türkiye’ye gelmedi.

Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi

Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi

Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi

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