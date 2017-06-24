11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı. Milyonlarca Müslüman'da Ramazan Bayramı'nın heyecanı var.

Kılınacak namazın ardından ilk kez sıcak ekmekler sofraya gelecek, ailecek kahvaltı yapılacak.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Peki bayram namazı nasıl kılınır? Namaz için erken saatlerde camiye gittiğinizde kafanızda soru işareti kalmaması için, bayram namazının nasıl kılınacağını sizler için madde madde derledik:

İmam, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur.

Sonra İmam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır.

Üçüncü kere "Allahü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekatta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur.

Ardından imam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.

İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Üçüncü tekbirin akabinde "Allahü ekber" diyerek rükûa varılır.

Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır.

İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.