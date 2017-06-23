Bayram namazı saat kaçta kılınacak

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AĞRI 05.26

ÇANAKKALE 06.31

ÇANKIRI 06.01

ADANA 06.04

ADIYAMAN 05.50

AFYON 06.18

AKSARAY 06.05

AMASYA 05.52

ANKARA 06.06

ANTALYA 06.22

ÇORUM 05.56

ARDAHAN 05.24

ARTVİN 05.27

AYDIN 06.31

BALIKESİR 06.27

BARTIN 06.04

BATMAN 05.38

BAYBURT 05.36

BİLECİK 06.17

BOLU 06.09

BİNGÖL 05.38

BİTLİS 05.33

BURDUR 06.22

BURSA 06.21

DENİZLİ 06.27

DİYARBAKIR 05.42

DÜZCE 06.11

EDİRNE 06.27

ELAZIĞ 05.44

ERZİNCAN 05.40

ERZURUM 05.33

ESKİŞEHİR 06.16

GAZİANTEP 05.55

GİRESUN 05.41

GÜMÜŞHANE 05.38

HAKKARİ 05.29

HATAY 06.02

IĞDIR 05.21

ISPARTA 06.21

KAHRAMANMARAŞ 05.56

KARABÜK 06.04

KARAMAN 06.12

KARS 05.23

KASTAMONU 05.59

KAYSERİ 05.59

KIRIKKALE 06.04

KIRKLARELİ 06.24

KIRŞEHİR 06.03

KOCAELİ 06.16

KİLİS 05.57

KONYA 06.13

KÜTAHYA 06.19

MALATYA 05.48

MANİSA 06.31

MARDİN 05.41

MERSİN 06.07

MUĞLA 06.31

MUŞ 05.35

NEVŞEHİR 06.02

NİĞDE 06.04

ORDU 05.43

OSMANİYE 06.00

İSTANBUL 06.19

İZMİR 06.33

RİZE 05.33

SAKARYA 06.14

SAMSUN 05.49

SİNOP 05.51

SİİRT 05.35

SİVAS 05.50

TEKİRDAĞ 06.25

TOKAT 05.50

TRABZON 05.36

TUNCELİ 05.42

ŞANLIURFA 05.49

ŞIRNAK 05.34

UŞAK 06.23

VAN 05.28

YALOVA 06.19

YOZGAT 05.59

ZONGULDAK 06.06

YURT DIŞINDA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.