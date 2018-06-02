Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi

Bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle otobüs biletlerine yoğun talep var. Bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükenmiş durumda.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, İstanbul'dan günlük ortalama bin 500-bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun ortalama yüzde 25'inin Trakya, yüzde 75'inin ise Anadolu'ya gittiğini söyledi.

BİLETLER ÇOK HIZLI TÜKENİYOR

Özcan konuya açıklık getirerek "Bu bin 500-bin 600 sefere ek olarak, 8 Haziran sonrası ilk günler için 400-500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. Onların biletleri de hızlı bir şekilde tükeniyor." dedi.

ZAM YOK SATIŞLAR TAVAN FİYATI GEÇMİYOR

Otobüs fiyatları için tavan fiyatlar var. Normal fiyatı 100 lira olan bir bilet fiyatını rekabet nedeniyle firmalar yolcusuna 70 liradan satabiliyor. Bu konuya da açıklık getiren Özcan; ''Böyle yoğun zamanlarda bu rakamlar 80-90 liraya çıkabiliyor. Yani, tavan fiyatı geçmiyor.'' dedi.

MUTLAKA OTOGAR FİRMALARINDAN BİLET ALIN

TOFED Genel Başkanı Özcan, yolcuların mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından bilet almaları konusunda uyarıda bulundu. Özcan ayrıca; ''Zaman zaman 3-4 aile birleşip servis minibüsü tutarak memleketine gitmek istiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu minibüsler denetlenemediği için birçok eksik olabiliyor. Mesela, şoför deneyimsiz oluyor, belgeler eksik oluyor. Yolda kalabiliyorlar. Allah korusun, kaza bela olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum." diyerek sözlerine son verdi.