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Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bu sabah camiler bayram namazına gelenlerle doldu taştı.

25.06.2017 - 09:16
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Merinos Parkında ise Harem-i Şerif’teki Osmanlı revaklarından esinlenerek oluşturulan açık namazgâh vatandaşlar bayram namazlarını eda ederek birbirleriyle bayramlaştı. Bayramın ilk günü ayrıca Pınarbaşı Askeri Şehitliği'nde ise hüzün ve gurur vardı.

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayraklarla donatılan Pınarbaşı Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, mezar taşlarını elleriyle sildi ve toprağını suladı. Şehit yakınlarına, ailesinde şehit olmamasına rağmen vatan için canını feda edenlere dua etmek için gelenlerde eşlik etti. Şehit yakınları bir bayrama daha buruk girmenin acısını yüreklerine gömerek şehitlikten ayrıldı.

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler ziyaret edildi

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