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Bayram Şenocak engelli kardeşleri ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, engelli Ali ve Hasan Polat kardeşlerin evine konuk oldu.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 13:24..
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Seçim çalışmalarına start verilmesi ile birlikte ilçeleri ve seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmaları sonrasında Bahçelievler’de yaşayan Ali ve Hasan Polat kardeşleri ziyaret etti.

Bayram Şenocak engelli kardeşleri ziyaret etti

Polat kardeşler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı görünce şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadılar. Polat ailesi tarafından kapıda karşılanan İl Başkanı Şenocak, Ali ve Hasan Polat kardeşlerle hasbihal etti.

Bayram Şenocak engelli kardeşleri ziyaret etti

"İYİ Kİ BURADAYIZ"

Şenocak, "Bu akşam benim için çok farklı çok anlamlı bir şey oldu, İyi ki buradayız. Her zaman onların yanındayız. Zaten arkadaş olmaya karar verdik sık sık görüşeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak engelli kardeşleri ziyaret etti

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şenocak, “Ali ve Hasan Polat; iki engelli kardeşimiz. Azim ve çabalarıyla lise eğitimlerini tamamlamışlar şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Rabbim böyle inançlı, böyle özgüvenli çocuklar yetiştiren anne babadan razı olsun.” notunu düştü.

İki engelli kardeş 24 Haziran için "Durmak yok yola devam" dedi.

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